Согласно данным онлайн-карт специальной военной операции, противник практически выбит из села Новый Донбасс в ДНР, штурмовики группировки «Центр» охватили с юга Белицкое, и там идут жесткие городские бои, а по информации нашего военкора, освобождение Гришино - вопрос ближайшего времени. В большом количестве на этом направлении сжигается вражеская техника - 18 единиц только за последние сутки. Потери противника в живой силе - 330 человек. Именно на этих целях специализируются расчеты гаубиц Д-30. Командир такого орудия получил наводку от разведчиков прямо во время интервью с военным корреспондентом «Звезды».

Дорога из Донецка до позиции сейчас занимает уже больше трех часов - еще одно свидетельство успешного продвижения наших подразделений. Чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем больше сожженной вражеской техники на обочинах. Кладбище украинской бронетехники. Несколько десятков единиц. ВСУ спешно бежали и просто бросили ее. Наши бойцы расчистили дорогу, но свозить ее куда-то дальше просто не имеет смысла.

Подразделения группировки «Центр» планомерно продвигаются к Доброполью. Ключевыми точками здесь остаются Белицкое и Гришино. В последнем штурмовые подразделения уже приступили к финальному этапу зачистки. Штурмовики работают на обоих берегах реки Гришинка. Под устойчивым контролем наших подразделений уже больше половины населенного пункта. Севернее Доброполья подразделения группировки освободили населенный пункт Павловка в ДНР, а также «Центр» продвигается вглубь Днепропетровской области, там продолжают создание полосы безопасности. При таком позиционном наступлении возрастает значимость артиллерии - орудий, способных систематически уничтожать ключевые объекты обороны.

«Орудие Д-30, работаем по живой силе противника, работаем на подавление, разбираем опорные пункты, вражескую технику уничтожаем», - рассказал командир орудия Сергей Вечорко.

За несколько часов до нашего приезда бойцы гаубичного артиллерийского дивизиона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии уже поразили важную цель. Минометный расчет, который мешал продвижению наших штурмовиков.

«Выявили "птичкой" минометный расчет, дали установки. Отработали. Уничтожили», - добавил Вечорко.

Еще одну цель расчет получает прямо во время записи интервью - пункт управления беспилотниками. Серия выстрелов - и укрепление уничтожено вместе с боевиками, которые там скрывались. Еще пара минут на маскировку, и вычислить, откуда был нанесен сокрушительный удар, противник уже не сможет - расчет спускается в блиндаж. Здесь находится самое ценное - гуманитарные письма, новогодние детские поделки. Некоторые на булавках, на липучках. Новогодние поделки из орешков.

Дальше расчет показывает и свою позицию. Небо чистое, но перемещаться одному здесь все же небезопасно. Одна из главных опасностей здесь - это мины. Даже после проверки позиции саперами надо быть предельно аккуратным. Дроны ВСУ часто сбрасывают разные неприятные сюрпризы. У расчета есть два подхода к орудию - основной и запасной. Пользуются только ими.

На небольшом отдалении от орудия два подземных склада - снаряды и пороховые заряды в гильзах к ним хранят отдельно.

«Чтоб не дай бог будет прилет, чтоб не задело это БК. Сначала выкопали, потом накрыли антидроновые плащи, после антидроновых плащей идет металлическая сетка, ее не видно, потом сверху масксетка. И на эту масксетку накидали ветки, чтоб все выглядело естественно», - рассказал заряжающий Айдар Хайруллин.

Эффективная работа артиллерии - большое подспорье для продвижения штурмовиков. Северо-восточнее Доброполья подразделения группировки создают плацдарм для продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Наши бойцы заходят в тыл к формированиям ВСУ в Константиновке. В самом городе наступление ведется сразу с двух сторон - с северо-востока и юго-запада. Под контролем нашей армии уже более 60% территории.