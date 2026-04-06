Конфликт на Ближнем Востоке ударил по фиш-энд-чипс в Британии

Конфликт на Ближнем Востоке негативным образом отразился на британских заведениях фиш-энд-чипс. Об этом сообщает RT.

Нарушение цепочки поставок энергоносителей из-за блокировки Ормузского пролива привело к росту счетов за энергию у владельцев заведений. Кроме того, Британия недополучает удобрения из-за отсутствия судоходства.

Таким образом, сейчас британские пабы, бары и рестораны видят лишь два способа экономии затрат без повышения цен для клиентов. Во-первых, речь идет о закупке более дешевой рыбы, а во-вторых, об уменьшении порций.

Ранее отрасль пострадала и из-за боевых действий на Украине, поскольку 40% всей рыбы закупалось в России. Особую тревогу у владельцев вызывает приближение Пасхи. Этот праздник всегда отличается повышенным спросом.

Ранее сообщалось о том, что за минувшие сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов. 4 апреля Тегеран открыл проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарную помощь.