МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fars: за сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов

По данным агентства, это лишь 10% от того количества судов, которые проходили до начала военной операции США и Израиля.
Глеб Владовский 06-04-2026 07:44
© Фото: Tang Ke, XinHua, Globallookpress

Всего за минувшие сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов. Об этом сообщило агентство Fars.

«Последние данные о судоходстве в Ормузском проливе показывают, что через него за последние 24 часа с разрешения Ирана прошли 15 судов», - говорится в материале.

Отмечается, что это на 90% меньше, чем до того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Напомним, 4 апреля Тегеран открыл проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарную помощь. Как отмечал телеканал Al Jazeera, Тегеран делит страны на три категории по уровню их отношений с Ираном - «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Судам из «враждебных» государств будет закрыт доступ к проливу. Суда «нейтральных» стран будут обязаны платить высокие сборы за проход, а «дружественные» страны смогут использовать пролив без ограничений.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 