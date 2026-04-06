Fars: за сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов

Всего за минувшие сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов. Об этом сообщило агентство Fars.

«Последние данные о судоходстве в Ормузском проливе показывают, что через него за последние 24 часа с разрешения Ирана прошли 15 судов», - говорится в материале.

Отмечается, что это на 90% меньше, чем до того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Напомним, 4 апреля Тегеран открыл проход через Ормузский пролив судам, перевозящим гуманитарную помощь. Как отмечал телеканал Al Jazeera, Тегеран делит страны на три категории по уровню их отношений с Ираном - «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Судам из «враждебных» государств будет закрыт доступ к проливу. Суда «нейтральных» стран будут обязаны платить высокие сборы за проход, а «дружественные» страны смогут использовать пролив без ограничений.