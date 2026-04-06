Рублев пробился во второй круг турнира АТР-500 в Монте-Карло

Россиянин сломил сопротивление португальца Нуну Боржеша.
Константин Денисов 06-04-2026 15:09
© Фото: Valentina Claret, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вторая ракетка России Андрей Рублев в матче первого круга турнира АТР-500 обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша. На это ему понадобилось чуть больше полутора часов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу россиянина, который четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

В следующем раунде соревнований Рублев встретится с победителем пары Зизу Бергс (Бельгия) - Адриан Маннарино (Франция). В турнире от России также принимает участие Даниил Медведев. Карен Хачанов выбыл из борьбы уже в первом круге.

Напомним, россияне выступают в мировом туре в нейтральном статусе.

#Спорт #в стране и мире #АТР #теннис #даниил медведев #андрей рублев #Карен Хачанов
