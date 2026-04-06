Fars: Иран нанес ракетный удар по контейнеровозу Израиля

Судно получило серьезные повреждения.
Константин Денисов 06-04-2026 14:50
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

КСИР нанес удар по израильскому контейнеровозу. Об этом сообщает агентство Fars.

По его информации, иранские военные атаковали судно с помощью крылатой ракеты. Контейнеровоз получил серьезные повреждения и сейчас охвачен пламенем.

При этом его точное местонахождение не указано. Также в КСИР подтвердили удар по американскому десантному кораблю. На его борту находились 5 000 пехотинцев. В результате он был вынужден отступить.

«Американский десантный корабль LHA7, на борту которого более 5 000 моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана», - говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Ранее стало известно о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми. Он занимал этот пост с июня 2025 года.

#в стране и мире #Израиль #Иран #ксир #ракетный удар #судно
