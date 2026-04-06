МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава разведки КСИР погиб во время атаки США и Израиля

Глава разведывательного управления КСИР Маджид Хадеми был назначен на пост главы разведки в июне 2025 года.
Дарья Неяскина 06-04-2026 12:28
© Фото: Iranian Supreme Leader'S OfficeKeystone Press Agency Global Look Press

Руководитель разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Маджид Хадеми был убит в ходе совместных действий США и Израиля. Данная информация содержится в сообщении пресс-службы КСИР, распространенном агентством Tasnim.

«Этот выдающийся генерал внес огромный, долгосрочный и поучительный вклад в области разведки и безопасности на протяжении почти полувека честной и мужественной защиты исламской революции, системы и родины», - говорится в публикации.

Хадеми был назначен на пост главы разведки в июне 2025 года. Его предшественник, Мохаммад Каземи, также погиб в результате израильской атаки. В том же инциденте скончались несколько других высокопоставленных иранских военных, включая командующего КСИР Хосейна Салами, а также ряд ученых, работавших в ядерной области.

В конце марта Корпус стражей официально сообщил о смерти командующего военно-морскими силами Алирезы Тангсири, указав, что он умер от полученных повреждений. Центральное командование США ранее подтверждало, что этот военачальник был убит при ударе Израиля.
Тогда же стало известно о гибели директора исследовательского центра, действующего при Министерстве обороны Ирана, Али Фуладванда. Вместе с ним погибли его дети - дочь и сын.

#сша #Ближний Восток #Иран #ксир #Маджид Хадеми
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 