Глава разведки КСИР погиб во время атаки США и Израиля

Руководитель разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Маджид Хадеми был убит в ходе совместных действий США и Израиля. Данная информация содержится в сообщении пресс-службы КСИР, распространенном агентством Tasnim.

«Этот выдающийся генерал внес огромный, долгосрочный и поучительный вклад в области разведки и безопасности на протяжении почти полувека честной и мужественной защиты исламской революции, системы и родины», - говорится в публикации.

Хадеми был назначен на пост главы разведки в июне 2025 года. Его предшественник, Мохаммад Каземи, также погиб в результате израильской атаки. В том же инциденте скончались несколько других высокопоставленных иранских военных, включая командующего КСИР Хосейна Салами, а также ряд ученых, работавших в ядерной области.

В конце марта Корпус стражей официально сообщил о смерти командующего военно-морскими силами Алирезы Тангсири, указав, что он умер от полученных повреждений. Центральное командование США ранее подтверждало, что этот военачальник был убит при ударе Израиля.

Тогда же стало известно о гибели директора исследовательского центра, действующего при Министерстве обороны Ирана, Али Фуладванда. Вместе с ним погибли его дети - дочь и сын.