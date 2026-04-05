Терапевт назвал преимущества применения ИИ в медицине

Использование технологии искусственного интеллекта в медицине является хорошим подспорьем. Об этом рассказал в разговоре со «Звездой» врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Это очень хорошее подспорье. Но оно не заменяет врача никак, потому что мы говорим о сухих цифрах. Но это позволит врачу сэкономить его силы и направить больше на лечение и контроль состояния здоровья пациентов», - отметил собеседник телеканала.

По словам терапевта, огромный массив данных очень сложно самостоятельно проанализировать. Чаще всего это актуально при патологии. В этом случае информация постоянно обрабатывается, и это позволяет врачу сосредоточиться на других задачах.

«У нас есть такие данные, как ЭКГ, рентген, где есть картинки, которые тоже позволяют нам получить быстрое второе мнение. Потому что в базу данных ИИ можно заложить десятки тысяч нормальных либо патологических изменений, которые можно потом выбрать и получить различные данные», - рассказал Кондрахин.

Ранее в институте имени Герцена рассказали, как борются с раковыми заболеваниями с помощью искусственного интеллекта.