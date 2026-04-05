Терапевт назвал преимущества применения ИИ в медицине

По словам терапевта Кондрахина, ИИ способен снять нагрузку с врача, анализируя огромный массив данных.
Глеб Владовский 06-04-2026 14:17
© Фото: IMAGO, Rüdiger Wölk, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Использование технологии искусственного интеллекта в медицине является хорошим подспорьем. Об этом рассказал в разговоре со «Звездой» врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Это очень хорошее подспорье. Но оно не заменяет врача никак, потому что мы говорим о сухих цифрах. Но это позволит врачу сэкономить его силы и направить больше на лечение и контроль состояния здоровья пациентов», - отметил собеседник телеканала.

По словам терапевта, огромный массив данных очень сложно самостоятельно проанализировать. Чаще всего это актуально при патологии. В этом случае информация постоянно обрабатывается, и это позволяет врачу сосредоточиться на других задачах.

«У нас есть такие данные, как ЭКГ, рентген, где есть картинки, которые тоже позволяют нам получить быстрое второе мнение. Потому что в базу данных ИИ можно заложить десятки тысяч нормальных либо патологических изменений, которые можно потом выбрать и получить различные данные», - рассказал Кондрахин.

Ранее в институте имени Герцена рассказали, как борются с раковыми заболеваниями с помощью искусственного интеллекта.

#Медицина #искусственный интеллект #ии #Терапевт #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
