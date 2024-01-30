В институте имени Герцена рассказали о новом методе борьбы с раком при помощи ИИ

Увидеть раковые клетки, что называется, в деталях специалистам Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена помогает эндоскоп с возможностью увеличения в 520 раз. Обследование, внешне ничем не отличающееся от гастроскопии, в действительности новейший метод диагностики: изучаемый участок окрашивается специальным веществом, позволяющим рассмотреть ядра клеток и точно определить тип новообразований.

«Это уникальная методика, которая есть только у нас в центре. Более того, не только в России, но и в Европе мы пионеры. В процессе гастроскопии или колоноскопии окрашиваем слизистую оболочку специальным красителем, который окрашивает ядра клеток. Прямо в процессе исследования мы видим структуру ткани, ядер, форму клеток и можем сказать, опухоль ли это и какого вида», - рассказал заведующий отделом эндоскопии Сергей Пирогов.

Метод перспективный и стремительно развивающийся, однако, чтобы назначить лечение, необходимо провести и другие исследования. Как говорят медики, рак вызывают генетические сбои, потому подход к каждому пациенту всегда индивидуальный.

«Без морфологического подтверждения опухоли, характера опухолевого процесса, степени злокачественности не начинается лечение онкологических больных, то есть без морфологии нет онкологического диагноза», - добавила заведующая отделом онкоморфологии Надежда Волченко.

Один из проектов института - «Ариадна». Искусственный интеллект раскладывает опухоль на гены и ищет взаимосвязи. Это своего рода молекулярный паспорт, позволяющий подобрать лечение. Рекомендации уже получили более 300 пациентов.

«Онкологические заболевания возникают на фоне генетической поломки. Соответственно, когда мы назначаем какое-то лечение, персонифицированное, мы должны ориентироваться конкретно на эту поломку, чтобы подобрать конкретный препарат, который подойдет конкретному пациенту. Для этого мы используем высокопроизводительное секвенирование, которое позволяет нам разложить геном опухоли», - отметил заместитель генерального директора Петр Шегай.

Опухоль может располагаться так, что традиционная хирургия бессильна, например, если поражены органы головы и шеи. Для лечения без скальпеля и разрезов в институте в отделении лучевой терапии есть установка «Кибернож». Она поражает раковые клетки направленным потоком.

«В последние лет 30 лучевая терапия сделала очень значительный шаг вперед. Во многом благодаря оборудованию такого рода, но не только. Благодаря гораздо более глубокому пониманию сути опухолевых процессов, благодаря развитию медицинской физики. Сейчас лучевая терапия требуется 50% онкобольных», - рассказал главный радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский.

В институте создан единственный в стране Центр лечения канцероматоза - одного из самых страшных вариантов прогрессирования целого ряда онкологических заболеваний.

В случаях, когда опухоль распространилась за пределы органа и выполнить операцию по удалению всех очагов невозможно, применяется системная химиотерапия. Экспериментальный метод внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии был разработан в Германии, но только в нашей стране удалось освоить его в полном объеме и даже запатентовать уникальное приспособление для рассеивания лекарства.

Специалисты института разработали и запатентовали уникальное приспособление для рассеивания лекарства внутри брюшины. Изобретение помогло заместить дорогие импортные аналоги и кратно увеличить жизнь пациентов на терминальных стадиях заболевания.

«Частым и тягостным проявлением злокачественной опухоли является канцероматоз брюшины, или, говоря простым языком, метастазирование опухоли по брюшной полости. Длительное время это состояние являлось у больных терминальной стадией заболевания, когда наши возможности помочь этим пациентам очень ограничены», - отметил заведующий отделом торакоабдоминальной онкохирургии Владимир Хомяков.

Со дня своего основания институт внедрял самые передовые методики. Эта работа продолжается и сегодня. Так, на базе НИИ готовят к открытию школу обучения на новом оборудовании. Открытие намечено ко Всемирному дню борьбы против рака.

Ранее врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию 15-летнему подростку Арсению с очень редкой и сложной патологией - килевидной и воронокообразной деформацией грудной клетки.