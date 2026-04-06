Ночью над Россией сбили 50 украинских дронов

Российские военнослужащие ночью сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 мск 5 апреля до 07.00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили в Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 5 апреля за три часа сбили 148 дронов ВСУ.

