Ночью над Россией сбили 50 украинских дронов

Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.
06-04-2026 08:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 мск 5 апреля до 07.00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили в Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 5 апреля за три часа сбили 148 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
