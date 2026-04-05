МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Махачкалы показали, как потопом смыло дом

Соседние дома на улице Газопроводной также могут обрушиться в любой момент, жильцов призывают покинуть их.
Сергей Дьячкин 05-04-2026 14:17
© Фото: Telegram/dagizvestiya

В Махачкале в результате подтопления смыло дом на улице Газопроводной. Соответствующие кадры появились в местных пабликах соцсетях.

На кадрах видно, как фундамент дома проседает, здание начинает уходить в грунт. Жителей ближайших домов просят эвакуироваться.

Сообщается, что соседние дома также находятся в аварийном состоянии из-за затопления. Они так же могут обрушиться в любой момент. При этом вода продолжает прибывать.

Новые сильные дожди в Дагестане вызвали повторное подтопление улиц нескольких городов республики. Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

После первой волны наводнения коммунальным службам удалось прочистить ливневую канализацию. Это помогло временно нормализовать ситуацию. Но сегодня водоотвод снова перестал справляться с потоками дождевой воды.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 