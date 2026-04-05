Жители Махачкалы показали, как потопом смыло дом

В Махачкале в результате подтопления смыло дом на улице Газопроводной. Соответствующие кадры появились в местных пабликах соцсетях.

На кадрах видно, как фундамент дома проседает, здание начинает уходить в грунт. Жителей ближайших домов просят эвакуироваться.

Сообщается, что соседние дома также находятся в аварийном состоянии из-за затопления. Они так же могут обрушиться в любой момент. При этом вода продолжает прибывать.

Новые сильные дожди в Дагестане вызвали повторное подтопление улиц нескольких городов республики. Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

После первой волны наводнения коммунальным службам удалось прочистить ливневую канализацию. Это помогло временно нормализовать ситуацию. Но сегодня водоотвод снова перестал справляться с потоками дождевой воды.