Половина Запорожской области осталась без света из-за атаки по энергосистеме

Примерно половина Запорожской области осталась без света после удара по энергетической системе региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что спустя уже примерно 25 минут после атаки благодаря восстановительным работам удалось вернуть свет в 50% региона. Все значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

«Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения - в течение дня», - уточнил губернатор.

Изначально сообщалось, что вся территория Запорожской области осталась без электричества. По словам Балицкого, социально значимые объекты подключили к резервным источникам сразу же. Затем удалось оперативно восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований. Однако, как написал глава региона, все еще без света остаются около половины области.