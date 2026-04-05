В Дагестане из-за наводнений обрушился мост в Дербентском районе

В Дербентском районе Дагестана из-за наводнения обрушился мост, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Как сообщают очевидцы, поток унес три машины. Кроме того, несколько человек смыло с дороги в реку. Их пытаются достать.

Движение на участке федеральной трассы закрыто в обе стороны. Причиной обрушения стали повышение уровня воды и вызванное им разрушение конструкции моста, расположенного на 917-м километре автодороги «Кавказ».

Новые сильные дожди в Дагестане вызвали повторное подтопление улиц нескольких городов республики. Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

В результате подтопление в Махачкале смыло дом на улице Газопроводной. Жителей ближайших домов попросили эвакуироваться. Соседние дома также находятся в аварийном состоянии из-за затопления.