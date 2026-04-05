МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане из-за наводнений обрушился мост в Дербентском районе

Движение транспорта в районе поселка Мамедкала закрыто в обоих направлениях.
Дарья Ситникова 05-04-2026 22:24
© Фото: Telegram/tutdagesttan © Видео: Telegram/tutdagesttan

В Дербентском районе Дагестана из-за наводнения обрушился мост, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Как сообщают очевидцы, поток унес три машины. Кроме того, несколько человек смыло с дороги в реку. Их пытаются достать.

Движение на участке федеральной трассы закрыто в обе стороны. Причиной обрушения стали повышение уровня воды и вызванное им разрушение конструкции моста, расположенного на 917-м километре автодороги «Кавказ».

Новые сильные дожди в Дагестане вызвали повторное подтопление улиц нескольких городов республики. Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

В результате подтопление в Махачкале смыло дом на улице Газопроводной. Жителей ближайших домов попросили эвакуироваться. Соседние дома также находятся в аварийном состоянии из-за затопления.

#в стране и мире #обрушение #Дагестан #мост #Затопление #Дербентский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 