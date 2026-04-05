Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В ночь на пятое апреля «Питтсбург» дома со счетом 9:4 обыграл «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ, о чем сообщал ТАСС. Малкин забросил три шайбы, отметившись голевой передачей.

Он стал 23-м игроком в истории лиги, который набрал 1 400 и более очков. После игры с «Флоридой» на его счету 1 403 очка (532 гола + 871 голевая передача) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Известно, что в текущем сезоне он провел 53 игры. За них он набрал 57 (18+39) очков.

Ранее стало известно, что нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне 2025-2026 годов. Это произошло в ходе матча против клуба «Чикаго Блэкхокс».