Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ в матче с «Чикаго»

Нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне 2025-2026 годов. Это произошло в ходе матча против клуба «Чикаго Блэкхокс».

Сообщается, что встреча завершилась победой «молний» в серии буллитов - 2:1. Текущий сезон для Кучерова стал 11-м с 25 и более заброшенными шайбами в 12 сезонах, которые он провел в НХЛ. Только два хоккеиста из Европы в истории НХЛ забивали 25 голов в каждом из своих первых 12 сезонов в лиге - Александр Овечкин и Яромир Ягр. Теперь Кучеров делит третью строчку по этому показателю с Яри Курри.

Российскому хоккеисту лишь однажды не покорился этот показатель, это было во время его дебютного сезона в 2013-2014 годах. Тогда он провел 52 матча и забросил 9 шайб.

В текущем сезоне Кучеров набрал 74 очка (25 голов + 49 передач). Он занимает третье место в лиге по количеству очков. С начала 2026 года форвард набрал уже 23 (7+16) очка в 10 матчах. Единственный игрок, набравший столько же очков за первые 10 игр календарного года за последние тридцать лет - это Марио Лемье (26 шайб в 1997 году и 23 шайбы в 1996 году).

В прошлом году Кучеров попал в список лучших игроков НХЛ за последние 25 лет. Тогда из россиян в список попали Александр Овечкин, Павел Дацюк и Евгений Малкин.

В 2023 году Кучеров стал первым россиянином в новейшей истории, получившим шесть очков за матч. Его признали первой звездой игрового дня НХЛ. Тогда он занял лидирующие позиции среди бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов).