Сальдо: украинский БПЛА атаковал затонувший сухогруз в Азовском море

Губернатор Херсонской области отметил, что экипаж атаковали два дня назад, только сегодня моряки вышли на связь.
Дарья Ситникова 05-04-2026 19:45
© Фото: Telegram/SALDO_VGA

Сухогруз, потерпевший крушение в Азовском море, был атакован украинским БПЛА. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море - террористическая атака киевского режима», - сказал он.

Сальдо объяснил, что судно с грузом пшеницы было атаковано два дня назад, третьего апреля, украинским беспилотником. Экипаж покинул тонущее дно.

Только сегодня, пятого апреля, моряки вышли на связь. Они смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области.

На берегу обнаружили девять членов экипажа, все они граждане РФ. Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

#бпла #ВСУ #атака #Азовское море #сухогруз #Сальдо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
