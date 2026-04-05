Сальдо: украинский БПЛА атаковал затонувший сухогруз в Азовском море

Сухогруз, потерпевший крушение в Азовском море, был атакован украинским БПЛА. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море - террористическая атака киевского режима», - сказал он.

Сальдо объяснил, что судно с грузом пшеницы было атаковано два дня назад, третьего апреля, украинским беспилотником. Экипаж покинул тонущее дно.

Только сегодня, пятого апреля, моряки вышли на связь. Они смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области.

На берегу обнаружили девять членов экипажа, все они граждане РФ. Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.