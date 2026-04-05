Сухогруз затонул в Азовском море, старший помощник капитана погиб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщает, что крушение потерпело судно типа «Волго-Балт». Оно следовало с грузом пшеницы. Экипажу удалось покинуть сухогруз и добраться до берега Херсонской области.

На берегу обнаружили девять членов экипажа. Все они граждане РФ. Один человек погиб. Это старший помощник капитана 1991 года рождения. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

По словам губернатора, морякам оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Первыми на место прибыли местные жители, они встретили экипаж и помогли им до прибытия экстренных служб. Сальдо добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия.