Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» конструктор Леонов

Скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон», Герой Труда Российской Федерации Александр Леонов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении конструктора.

Леонову было 74 года. Под его руководством и при непосредственном участии разрабатывались гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Леонов являлся директором и генеральным конструктором НПО машиностроения — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году он окончил МАИ имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты». На НПО машиностроения Леонов работал с 1975 года. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.

Был доктором технических наук, профессором. Заведовал кафедрой СМ-2 «Аэрокосмические системы» МГТУ имени Баумана. Леонов являлся лауреатом премии правительства России, заслуженным машиностроителем России. Он был награжден различными медалями.