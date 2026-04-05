«Под фундаментом - пустота»: глава Дагестана осмотрел аварийные дома

Жители домов, один из которых обрушился в Махачкале из-за потопа, поговорили с главой Дагестана Сергеем Меликовым, он пообещал им новое жилье. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Звезды».

В Махачкале в результате подтопления смыло дом на улице Газопроводной. Соответствующие видеозаписи появились в местных пабликах соцсетях. На кадрах видно, как фундамент дома проседает, здание начинает уходить в грунт. Жителей ближайших домов просят эвакуироваться.

Сообщается, что соседние дома также находятся в аварийном состоянии из-за затопления. Они так же могут обрушиться в любой момент. При этом вода продолжает прибывать.

О происходившем в момент обрушения рассказала местная жительница. По ее словам, она выглянула из окна. Женщина услышала, что соседи кричат «выходите!».

«Дом, который рядом - я увидела, что основание сползло полностью. Я начала кричать своим: "Выбегайте! Все, мы падаем!" Это был такой ужас, просто я не знаю», - рассказала местная жительница.

Глава региона сказал жителям, что сегодня никакие аварийные работы со зданиями проводиться не будут. Потому что осуществлять какие-либо действия опасно, пока продолжается дождь и подтопление.

«Конечно, мы потом организуем доступ вам в квартиры, чтобы вы забрали документы, забрали вещи», - пообещал Меликов.

Он добавил, что дом, как он полагает, придется сносить. Глава республики лично осмотрел здания, пострадавшие от стихии.

«Я посмотрел, там под фундаментом - пустота», - сказал Меликов.

Он добавил, что власти в ближайшее время примут решение. Жители аварийных домов получат новое жилье.

Новые сильные дожди в Дагестане вызвали повторное подтопление улиц нескольких городов республики. Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

После первой волны наводнения коммунальным службам удалось прочистить ливневую канализацию. Это помогло временно нормализовать ситуацию. Но сегодня водоотвод снова перестал справляться с потоками дождевой воды.