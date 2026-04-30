США спустя 7 лет возобновили авиасообщение с Венесуэлой

Компания American Airlines возобновила полеты в Венесуэлу после семилетнего перерыва. Перед вылетом прошла церемония перерезания ленты у выхода на посадку в международном аэропорту Майами в честь рейса в Каракас.

Прямой коммерческий рейс между Соединенными Штатами и Венесуэлой прибыл в Каракас в четверг. Самолет Embraer E175 перевозил около 75 пассажиров и был украшен красно-бело-синей наклейкой «America 250». Это отсылка к 250-летию подписания Декларации независимости.

Это первый подобный рейс за семь лет с тех пор, как министерство внутренней безопасности США приостановило полеты из соображений безопасности. В 2019 году American Airlines стала последней американской авиакомпанией, прекратившей полеты в Венесуэлу. Тогда США признали Хуана Гуайдо временным президентом и ужесточили экономические и дипломатические санкции. В последующие годы путешественникам приходилось проезжать через третьи страны, часто через Панаму и Доминиканскую Республику.

Возобновление авиасообщения произошло после захвата Николаса Мадуро американцами во время ночного рейда на его резиденцию в Каракасе в начале января. Потом официально открылось посольство США в Каракасе, и дипломатические отношения между странами были полностью восстановлены.

С 21 мая количество ежедневных рейсов, выполняемых американским подразделением Envoy Air, увеличится до двух в день. Министр транспорта Шон Даффи назвал возобновление авиасообщения «важной вехой в укреплении отношений Соединенных Штатов с Венесуэлой».

После военной операции США выдали лицензии для содействия торговле и добыче нефти в Венесуэле. Администрация Трампа разработала трехэтапный план развития страны, направленный на стабилизацию, стимулирование экономического восстановления и переход к демократии. При этом Вашингтон фактически взял под контроль торговлю венесуэльской нефтью.