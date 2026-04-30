В Анапе восстановили 800 метров береговой линии

Работы одновременно ведутся в двух местах первого участка: от центрального пляжа до территории санатория «Бимлюк».
Дарья Ситникова 30-04-2026 21:09
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В Анапе восстановлено 800 метров береговой полосы, там добавили 50 сантиметров слоя песка. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Всего спланировано уже 800 метров береговой полосы», - написал оперштаб в своем Telegram-канале.

На данный момент одновременно идут работы в двух местах первого участка: от центрального пляжа до территории санатория «Бимлюк». Это первый отрезок из четырех, на которых запланированы работы по восстановлению береговой линии. 

Кроме того, отсыпают участки в районе арки «Восход» и возле Гранд-отеля «Анапа». Дальше будут восстанавливать берег от пляжа санатория «Рябинушка» до пляжей «Охта», «Бригантина» и «МореЛето».

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что три пляжа в Анапе получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии с санитарными требованиями. В список попали детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора» и ГБУ «Пансионат "Высокий берег"».

По словам начальника управления Роспотребнадзора Тимура Мурагимова, в морской воде у побережья Анапы не зафиксировано отклонений от санитарных норм. Мелкая фракция мазута, оставшаяся на пляжах после ЧС с затонувшими танкерами в Керченском проливе, не представляет опасности.

#Россия #восстановление #анапа #песок #Пляжи #береговая линия
