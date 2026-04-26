В Анапе три пляжа получили заключение о соответствии санитарным требованиям

Три пляжа в Анапе получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что в этот список попали детский оздоровительный комплекс «Жемчужина» и детский оздоровительный комплекс «Аврора». Кроме них, ГБУ «Пансионат "Высокий берег"».

Это стало возможным благодаря восстановлению пляжей при помощи отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Ситуация с берегами остается на особом контроле, добавили в пресс-службе.

Начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов ранее сообщил, что в морской воде у побережья Анапы не зафиксировано отклонений от санитарных норм. Мелкая фракция мазута, оставшаяся на пляжах после ЧС с затонувшими танкерами в Керченском проливе, не представляет опасности.