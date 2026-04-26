В Анапе три пляжа получили заключение о соответствии санитарным требованиям

В список попали детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора» и ГБУ «Пансионат "Высокий берег"».
Дарья Ситникова 30-04-2026 17:41
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

Три пляжа в Анапе получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям», - сказано в материале.

Уточняется, что в этот список попали детский оздоровительный комплекс «Жемчужина» и детский оздоровительный комплекс «Аврора». Кроме них, ГБУ «Пансионат "Высокий берег"».

Это стало возможным благодаря восстановлению пляжей при помощи отсыпки дополнительного слоя чистого песка. Ситуация с берегами остается на особом контроле, добавили в пресс-службе.

Начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов ранее сообщил, что в морской воде у побережья Анапы не зафиксировано отклонений от санитарных норм. Мелкая фракция мазута, оставшаяся на пляжах после ЧС с затонувшими танкерами в Керченском проливе, не представляет опасности.

#Россия #анапа #роспотребнадзор #заключение #санитарные требования #Пляжи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
