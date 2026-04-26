Путин призвал привлекать участников СВО к работе во власти в Дагестане

Владимир Путин сказал, что участникам спецоперации, перешедшим на такую работу, необходимо не только давать дорогу, но и помогать им войти в курс дела, чтобы они могли проявить себя.
Тимур Шерзад 30-04-2026 18:48
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана сказал, что надо активнее привлекать к работе на всех уровнях власти людей, показавших себя в зоне проведения специальной военной операции. 

«Нужно активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти людей, которые показали себя в зоне боевых действий, в ходе специальной военной операции», - сказал Путин. 

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы участники спецоперации появлялись не только в правительстве Дагестана или в Народном собрании. Он отметил, что необходимо давать таким людям дорогу «на местах». 

Путин отметил, что поле боя и решение хозяйственных вопросов - это разные вещи, но в ходе ведения боевых действий человек часто демонстрирует свой стержень и основу. И таких людей, подчеркнул президент, если у них есть желание, необходимо привлекать во власть и помогать им входить в курс дела. 

