Путин заявил, что не страшно будет передать судьбу страны в руки бойцам СВО

Владимир Путин рассказал, что уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента. Он подчеркнул, что у них «все получается».

«Ну, конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно в их руки судьбу страны передавать потом», - заявил Путин, отвечая на вопрос про программу «Время героев» на «Итогах года».

При этом президент подчеркнул, что таких людей необходимо готовить к управленческой работе в гражданской сфере. Владимир Путин подчеркнул, что при этом не все из воюющих стремятся к тому, чтобы делать такую карьеру. Но таким, кто имеет потенциал, образование, опыт и желание, надо дать такую возможность, сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, что ВС РФ почти весь год, начиная с освобождения всей территории Курской области, наступают по всей линии боевого соприкосновения. Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива находится в руках наших войск.