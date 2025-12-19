МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что не страшно будет передать судьбу страны в руки бойцам СВО

Несколько ветеранов, прошедших программу «Время героев», уже работают в администрации президента, подчеркнул Владимир Путин.
Тимур Шерзад 19-12-2025 12:53
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин рассказал, что уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента. Он подчеркнул, что у них «все получается».

«Ну, конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно в их руки судьбу страны передавать потом», - заявил Путин, отвечая на вопрос про программу «Время героев» на «Итогах года».

При этом президент подчеркнул, что таких людей необходимо готовить к управленческой работе в гражданской сфере. Владимир Путин подчеркнул, что при этом не все из воюющих стремятся к тому, чтобы делать такую карьеру. Но таким, кто имеет потенциал, образование, опыт и желание, надо дать такую возможность, сказал Путин. 

Также президент России подчеркнул, что ВС РФ почти весь год, начиная с освобождения всей территории Курской области, наступают по всей линии боевого соприкосновения. Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива находится в руках наших войск.

#в стране и мире #Управление #время героев #Итоги года с Владимиром Путиным
