В Туапсе ограничили проведение мероприятий в дни майских праздников

Власти Туапсе ограничили проведение мероприятий на открытом воздухе с более чем 50 участниками в дни майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского муниципального округа.

«С 1 по 11 мая в Туапсинском округе отменено проведение культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий на открытом воздухе, а также в подведомственных учреждениях с количеством участников свыше 50 человек», - сказано в сообщении на сайте администрации.

В памятных мероприятиях, включая возложение цветов, митинги памяти у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, смогут принять участие не более 50 человек. Кроме того, участники должны быть старше 18 лет.

В пресс-службе уточнили, что аттракционы, установленные на набережной Туапсе и в городском парке культуры и отдыха, не будут работать в праздничные дни. При этом спектакли в театре и показы фильмов в кинотеатре будут идти по расписанию.

В Туапсинском районе Краснодарского края ранее ввели ограничения на использование сырой воды. Меры приняли на фоне введения ЧС регионального уровня из-за пожара на НПЗ. Теперь категорически запрещено пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также из уличных колонок.