В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Категорически запрещено пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также из уличных колонок.
Дарья Ситникова 30-04-2026 14:59
© Фото: Wosunan Photostory, Ingram Images, Global Look Press

В Туапсинском районе Краснодарского края ввели ограничения на использование сырой воды. Об этом сообщил Минздрав региона.

«В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды», - сказано в Telegram-канале ведомства.

Меры приняли на фоне введения ЧС регионального уровня из-за пожара на НПЗ. Теперь категорически запрещено пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также из уличных колонок.

В оперативном штабе Краснодарского края ранее сообщили, что в Туапсе собрали почти 3 000 кубометров загрязненного грунта за минувшие сутки. За все время проведения работ на месте собрали и вывезли 12 656 кубических метров грунта и водомазутной смеси.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также объявил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили масштабный пожар. Теперь перед местными властями стоит задача привести город в порядок как можно скорее, добавил он.

#в стране и мире #ЧС #ограничение #использование #Туапсе #туапсинский район #сырая вода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
