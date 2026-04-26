В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

В Туапсинском районе Краснодарского края ввели ограничения на использование сырой воды. Об этом сообщил Минздрав региона.

«В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды», - сказано в Telegram-канале ведомства.

Меры приняли на фоне введения ЧС регионального уровня из-за пожара на НПЗ. Теперь категорически запрещено пить воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также из уличных колонок.

В оперативном штабе Краснодарского края ранее сообщили, что в Туапсе собрали почти 3 000 кубометров загрязненного грунта за минувшие сутки. За все время проведения работ на месте собрали и вывезли 12 656 кубических метров грунта и водомазутной смеси.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также объявил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили масштабный пожар. Теперь перед местными властями стоит задача привести город в порядок как можно скорее, добавил он.