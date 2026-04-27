В Коми предотвратили теракт против нефтяного объекта

Двух агентов Украины, пытавшихся атаковать дронами нефтяное предприятие в Коми, ликвидировали. Об этом сообщает ФСБ России.

Отмечается, что двое россиян действовали по заданию украинских спецслужб. Злоумышленники переписывались со своими кураторами в иностранных мессенджерах и передавали им сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в СВО.

«Действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона», - говорится в сообщении.

По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, после чего были ликвидированы ответным огнем в ходе перестрелки. Известно, что никто из сотрудников органов безопасности и гражданского населения не пострадал.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчаткой иностранного производства, и два пистолета Макарова. Также были найдены телефоны агентов, где были сведения, подтверждающие их преступную деятельность. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ России задержали в Москве агента Киева, который планировал взорвать самодельное устройство у объекта Минобороны России. Сообщалось, что злоумышленник вышел на связь с кураторами украинских террористических группировок и по их заданию прибыл в Москву для совершения теракта. Взамен ему обещали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ.