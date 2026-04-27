МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Коми предотвратили теракт против нефтяного объекта

Двух злоумышленников ликвидировали в ходе перестрелки.
Виктория Бокий 27-04-2026 09:48
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Двух агентов Украины, пытавшихся атаковать дронами нефтяное предприятие в Коми, ликвидировали. Об этом сообщает ФСБ России.

Отмечается, что двое россиян действовали по заданию украинских спецслужб. Злоумышленники переписывались со своими кураторами в иностранных мессенджерах и передавали им сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в СВО.

«Действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона», - говорится в сообщении.

По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, после чего были ликвидированы ответным огнем в ходе перестрелки. Известно, что никто из сотрудников органов безопасности и гражданского населения не пострадал. 

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчаткой иностранного производства, и два пистолета Макарова. Также были найдены телефоны агентов, где были сведения, подтверждающие их преступную деятельность. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. 

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ России задержали в Москве агента Киева, который планировал взорвать самодельное устройство у объекта Минобороны России. Сообщалось, что злоумышленник вышел на связь с кураторами украинских террористических группировок и по их заданию прибыл в Москву для совершения теракта. Взамен ему обещали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ.

#Диверсия #фсб россии #Коми #злоумышленники #нефтяное предприятие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 