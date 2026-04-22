ФСБ задержала агента Киева, планировавшего взрыв у объекта Минобороны

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве агента Киева, который планировал взорвать самодельное устройство у объекта Минобороны России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Мужчина вышел на связь с кураторами украинских террористических группировок и по их заданию прибыл в Москву для совершения теракта. Взамен ему обещали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ.

На допросе обвиняемый заявил, что кураторы передали ему координаты места, где находится взрывное устройство, а также адреса потенциальных целей. Его задержали по дороге к месту совершения теракта.

Фигурант дал признательные показания, его заключили под стражу.

Ранее в ФСБ сообщили, что гражданка Германии по заданию Киева собиралась устроить взрыв в Пятигорске. Женщина должна была выступить в роли доставщика бомбы, а привести ее в действие, убив при этом исполнительницу, планировалось с помощью гражданина одной из стран Центральной Азии.