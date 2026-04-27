Семь поездов Павелецкого направления опаздывают в Москву из-за непогоды

Железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы ввести в график задержанные пассажирские поезда.
Виктория Бокий 27-04-2026 09:18
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Семь поездов Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания в своем Telegram-канале.

Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в столичном регионе. На данный момент железнодорожники делают все возможное для ввода в график задержанных пассажирских поездов.

Известно, что следуют в столицу с опозданием следующие поезда: №58 Белгород - Москва, №34 Владикавказ - Москва, №136 Саратов - Москва, №94 Пенза - Москва, №10 Саратов - Москва, №26 Воронеж - Москва, №86 Дербент - Москва.

Ранее сообщалось, что ряд рейсов в столичном аэропорту Внуково временно отложили из-за бушующей непогоды. Пассажиры этих рейсов высажены из самолетов и на данный момент находятся в терминале.

Шквалистый ветер и снегопад вмешались в работу столичного метрополитена. Ранее Дептранс Москвы передавал, что между станциями «Партизанская» и «Щелковская» не было движения из-за упавшего на пути дерева. На данный момент движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено.

#Москва #Погода #Непогода #поезда #павелецкое направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
