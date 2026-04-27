Семь поездов Павелецкого направления опаздывают в Москву из-за непогоды

Семь поездов Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания в своем Telegram-канале.

Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в столичном регионе. На данный момент железнодорожники делают все возможное для ввода в график задержанных пассажирских поездов.

Известно, что следуют в столицу с опозданием следующие поезда: №58 Белгород - Москва, №34 Владикавказ - Москва, №136 Саратов - Москва, №94 Пенза - Москва, №10 Саратов - Москва, №26 Воронеж - Москва, №86 Дербент - Москва.

Ранее сообщалось, что ряд рейсов в столичном аэропорту Внуково временно отложили из-за бушующей непогоды. Пассажиры этих рейсов высажены из самолетов и на данный момент находятся в терминале.

Шквалистый ветер и снегопад вмешались в работу столичного метрополитена. Ранее Дептранс Москвы передавал, что между станциями «Партизанская» и «Щелковская» не было движения из-за упавшего на пути дерева. На данный момент движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено.