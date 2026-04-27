Ряд рейсов из Внуково отложили из-за бушующего снегопада в Москве

Вылет ряда рейсов из столичного аэропорта Внуково отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в целях безопасности полетов решением командиров ряда воздушных судов на основе внутренних правил авиакомпаний вылет некоторых рейсов временно отложен по причине ожидания улучшения метеоусловий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры временно отложенных рейсов высажены из самолетов и на данный момент находятся в терминале, ожидая улучшения погоды. Аэропорт рекомендует следить за изменением статусов рейсов на онлайн-табло. Также о всех изменениях в расписании полетов пассажиров информируют авиакомпании.

Прямо сейчас в столице бушует непогода. Из-за снегопада и шквалистого ветра сбился график ряда поездов Павелецкого и Савеловского направлений Московской железной дороги.

Департамент транспорта Москвы сообщал, что нет движения на участке между станциями московского метрополитена «Партизанская» и «Щелковская» из-за упавшего на пути дерева. По последней информации, движение на Арбатско-Покровской линии введено в график.

В связи с погодными условиями столичный Дептранс рекомендует москвичам пересесть на городской транспорт. Особенно это касается тех, кто сменил на своих машинах зимние шины на летние. Тем, кто сегодня все же будет за рулем, советуют быть предельно осторожными, не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что заметать Московскую область начало с 21.00 прошлого дня. Первыми осадки зафиксировали на метеостанциях Павловского Посада и Наро-Фоминска. В саму столицу мощный снегопад пришел ночью.