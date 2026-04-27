Сотрудников Стармера допросят по делу о краже у экс-главы его аппарата

В похищенном мобильном телефоне экс-главы аппарата Кира Стармера содержались сведения по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.
Ян Брацкий 27-04-2026 08:59
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сотрудников офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера допросят по поводу кражи мобильного телефона бывшего главы его аппарата Моргана Максуини. Об этом сообщает газета Telegraph.

Ранее он заявил о похищении мобильника, в котором содержались сведения по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона. Он известен своими связями со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В результате эта информация оказалась утрачена.

«Сотрудники полиции допросят государственных служащих в рамках возобновленного расследования по делу об ограблении бывшего главы аппарата Кира Стармера, которое, возможно, помешало обнародованию сообщений, имеющих отношение к скандалу с Мандельсоном», - говорится в сообщении газеты.

Питер Мандельсон покинул дипломатический пост после разразившегося скандала вокруг его связей с Эпштейном. В настоящее время он находится под следствием в Британии. Его подозревают в передаче финансисту государственных документов в 2009 году, когда он был министром по делам бизнеса. Задержали бывшего посла в конце февраля этого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее газета Telegraph сообщала, что Минюст США препятствует расследованию Скотланд-Ярда в отношении экс-посла Мандельсона. В частности, американская сторона отказалась передавать Лондону ключевые улики по делу. Вашингтон настаивает на подаче официального запроса о взаимной правовой помощи, однако процесс его оформления может занять до 18 месяцев.

#в стране и мире #сша #Великобритания #скотланд-ярд #Уголовное дело #эпштейн #стармер #мандельсон #Максуини
