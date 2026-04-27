Мощный снегопад накрыл Москву и область

Весь день в столичном регионе будет идти мокрый снег с сильным, порывистым ветром и интенсивным похолоданием.
Ян Брацкий 27-04-2026 06:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Москву и Подмосковье обрушился снегопад. За неделю до майских праздников столичный регион оказался во власти циклона, который принес похолодание и обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики ввели желтый уровень погодной опасности. Ближайшие несколько дней будет холодно - по ночам столбики термометров опустятся ниже нуля, на дорогах возможна гололедица.

«Столичный регион ждет сложный день в плане погоды. С обильными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег с сильным и порывистым ветром и интенсивным похолоданием», - предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Засыпать Московскую область начало с 21.00 накануне. Первыми осадки зафиксировали на метеостанциях Павловского Посада и Наро-Фоминска. Видимость в этот момент составляла всего четыре километра, отметил Леус. Сейчас ситуация на дорогах сложная. Водители уже «переобули» свои автомобили.

Накануне в столичном Дептрансе рекомендовали москвичам отказаться от поездок на личном транспорте и призвали воспользоваться транспортом общественным. Горожан также просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи шатких конструкций.

Тем, кто все же намерен сесть за руль в эти дни, советуют внимательно следить за ситуацией на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и держать дистанцию. Не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, а также линий электропередачи, заключили в Дептрансе.

#Москва #Погода #Циклон #прогноз #снег #майские праздники #Леус
