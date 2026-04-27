МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Рособрнадзора заявил, что предметы ЕГЭ не будут компьютеризировать

На данный момент компьютерный формат сдачи ЕГЭ допускается только по информатике и устной части английского языка.
Виктория Бокий 27-04-2026 07:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Переводить в компьютерный формат другие предметы Единого государственного экзамена, кроме информатики и устной части английского языка, в ближайшее время не планируется. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть ряд предметов - все можно сделать, без проблем. Но то время, которое выделяется на экзамены, технологические решения, которые сейчас есть, могут привести к не очень хорошему эффекту, качественно отразиться на уровне выпускников», - добавил Музаев в интервью ТАСС.

Собеседник агентства перечислил и ряд плюсов компьютеризации, среди которых экономия времени, автоматическая обработка и снижение списываний. Полный перевод ЕГЭ в компьютерный формат может негативно сказаться на качестве подготовки выпускников. Чтобы эффект был положительным, не нужно нарушать баланс «между бумагой и ручкой и компьютером».

«Это серьезно будет сказываться на качестве подготовки наших выпускников. Внедрение цифровых технологий носит положительный эффект, когда есть баланс между бумагой и ручкой и компьютером. Я думаю, баланс не стоит сильно нарушать», - заключил специалист.

Ранее Анзор Музаев заявлял, что ЕГЭ не отменят как минимум в ближайшие 10 лет. По его словам, на данный момент альтернативы Единому государственному экзамену нет, а на ее разработку уйдет не менее декады.

#в стране и мире #ЕГЭ #Школьники #экзамен #рособрнадзор #Анзор Музаев
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 