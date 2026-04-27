Глава Рособрнадзора заявил, что предметы ЕГЭ не будут компьютеризировать

Переводить в компьютерный формат другие предметы Единого государственного экзамена, кроме информатики и устной части английского языка, в ближайшее время не планируется. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть ряд предметов - все можно сделать, без проблем. Но то время, которое выделяется на экзамены, технологические решения, которые сейчас есть, могут привести к не очень хорошему эффекту, качественно отразиться на уровне выпускников», - добавил Музаев в интервью ТАСС.

Собеседник агентства перечислил и ряд плюсов компьютеризации, среди которых экономия времени, автоматическая обработка и снижение списываний. Полный перевод ЕГЭ в компьютерный формат может негативно сказаться на качестве подготовки выпускников. Чтобы эффект был положительным, не нужно нарушать баланс «между бумагой и ручкой и компьютером».

«Это серьезно будет сказываться на качестве подготовки наших выпускников. Внедрение цифровых технологий носит положительный эффект, когда есть баланс между бумагой и ручкой и компьютером. Я думаю, баланс не стоит сильно нарушать», - заключил специалист.

Ранее Анзор Музаев заявлял, что ЕГЭ не отменят как минимум в ближайшие 10 лет. По его словам, на данный момент альтернативы Единому государственному экзамену нет, а на ее разработку уйдет не менее декады.