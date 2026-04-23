Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет

В России не планируют отменять ЕГЭ как минимум в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.
По словам чиновника, на данный момент альтернативы Единому государственному экзамену не существует, а на ее разработку уйдет не менее декады.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через десять», - сказал Музаев.
Глава ведомства отметил, что текущая модель поступления в вузы, несмотря на имеющиеся недостатки, обеспечивает достаточный уровень непредвзятости и равенства для абитуриентов со всей страны.
