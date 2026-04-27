Россиянам напомнили, что нельзя публиковать в домовых чатах

Разглашение персональных данных соседей в общедомовых чатах может считаться неправомерным и преследоваться по закону. Об этом россиянам напомнил юрист Александр Хаминский. По его словам, домовой чат является публичным пространством и все сообщения в нем могут быть использованы в суде в качестве доказательной базы.

«В домовом чате запрещено публиковать персональные данные соседей, к которым относятся Ф. И. О., номера квартир, телефоны, фото, сведения о долгах, оскорбления, клевету, рекламу услуг и информацию о частных конфликтах», - подчеркнул специалист в беседе с RT.

Юрист напомнил, что публикация управляющей компанией номеров квартир должников с указанием суммы просроченных платежей также незаконна. Нельзя снимать соседей, их детей, автомобили и квартиры для последующего размещения в общедомовых чатах, предупредил Хаминский.

Активно осваивают чаты и мошенники. Недавно они начали рассылать своим жертвам приглашения вступить в подобные чаты для обмена актуальными новостями и решения общедомовых вопросов. Под предлогом перерасчета коммунальных платежей или для «регистрации» в чате злоумышленники требуют подтвердить личные данные, которые они просто похищают и потом используют для своих целей.