Аферисты стали красть данные россиян, приглашая их в чат подъезда

Жертв призывают в чатах скидывать личные данные под ложными предлогами.
Глеб Владовский 24-02-2026 04:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Аферисты стали чаще отправлять приглашения россиянами в якобы подъездные чаты. Об этом сообщило РИА Новости.

«(Мошенники - Прим. ред.) пишут жертвам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями... просят подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей», - говорится в материале.

Ранее платформа «Мошеловка» выяснила, что россиянам стали приходить письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и способом их отменить. Чаще всего жертвами таких махинаций становятся активные онлайн-покупатели.

