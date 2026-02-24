Аферисты стали красть данные россиян, приглашая их в чат подъезда

Аферисты стали чаще отправлять приглашения россиянами в якобы подъездные чаты. Об этом сообщило РИА Новости.

«(Мошенники - Прим. ред.) пишут жертвам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями... просят подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей», - говорится в материале.

Ранее платформа «Мошеловка» выяснила, что россиянам стали приходить письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и способом их отменить. Чаще всего жертвами таких махинаций становятся активные онлайн-покупатели.