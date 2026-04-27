IRNA: глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

В ходе визита глава дипломатического ведомства встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ.
Сергей Дьячкин 27-04-2026 05:36
© Фото: Telegram/irna_1313

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Россию. Об этом Информационное агентство Исламской Республики сообщило в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что в ходе визита глава дипломатического ведомства встретится с высокопоставленными официальными лицами Российской Федерации. Будут обсуждаться двусторонние ирано-российские отношения, а также региональные и международные события.

В Санкт-Петербург Аракчи отправился в воскресенье вечером из Пакистана. Как ожидается, министра примет и президент России Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с Аракчи. Российский министр подчеркнул готовность Москвы оказать содействие для достижения взаимопонимания между Тегераном и странами Персидского залива. В МИД заявили, что иранская сторона подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

#Иран #Владимир Путин #Визит #МИД Ирана #Санкт-Петебург #Аббас Аракчи
