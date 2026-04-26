Глава МИД Ирана едет 27 апреля в Москву

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Дарья Неяскина 26-04-2026 19:41
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи прибывает в Российскую Федерацию 27 апреля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Как сообщил посол Исламской Республики в Москве, дипломат рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Аракчи прилетал с официальным визитом в Пакистан.  Целью было встретиться с представителями Исламабада, чтобы обсудить дальнейшие переговоры с США.

#в стране и мире #Владимир Путин #МИД Ирана #Аббас Аракчи
