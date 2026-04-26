Глава МИД Ирана едет 27 апреля в Москву

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи прибывает в Российскую Федерацию 27 апреля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Как сообщил посол Исламской Республики в Москве, дипломат рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита.



Ранее представитель МИД Ирана Аббас Аракчи прилетал с официальным визитом в Пакистан. Целью было встретиться с представителями Исламабада, чтобы обсудить дальнейшие переговоры с США.



