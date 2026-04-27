На «Госуслугах» появится кнопка для жалоб на просьбы выключить VPN

В приложении «Госуслуги» в ближайшее время появится кнопка, которая позволит россиянам жаловаться на просьбы выключить VPN, когда он не используется. Об этом сообщает Минцифры в мессенджере Max.

«Если вы не используете VPN, но всё равно видите соответствующее предупреждение, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки сервиса, на который хотите зайти», - рекомендуют в Минцифры.

Напомним, еще в конце марта в Госдуме заявляли, что никогда не рассматривали полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что выступает против любой административной ответственности за использование таких сервисов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN-сервисов. Он добавил, что сейчас никаких запретов на этот счет нет.