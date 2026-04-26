Трамп назвал устроившего стрельбу в Белом доме «очень больным человеком»

Сейчас в его доме ведутся обыски.
Тимур Юсупов 26-04-2026 06:38
© Фото: CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал «очень больным человеком» мужчину, открывшего стрельбу на приеме корреспондентов в Белом доме. По словам политика, сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают жилье злоумышленника.

Инцидент произошел ночью 26 апреля. Вооруженный несколькими видами оружия житель Калифорнии Коул Томас Аллен напал на контрольно-пропускной пункт официальной резиденции американского лидера, когда тот принимал у себя журналистов различных изданий.

Стрелок ранил одного из сотрудников Секретной службы США, после чего был обезврежен охраной президента. Трамп уже успел выступить с речью, в которой отметил, что во время нападения все находившиеся в зале люди сумели сплотиться и действовать сообща, несмотря на разницу во взглядах.

«Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы», - заявил глава Белого дома.

По его словам, сорванный прием корреспондентов все же состоится в ближайшее время. Политик рассказал, что хотел бы продолжить встречу уже сегодня, но силовые ведомства порекомендовали ему на время воздержаться от публичных выступлений.

Ранее президент США выложил кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
