Трамп назвал устроившего стрельбу в Белом доме «очень больным человеком»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень больным человеком» мужчину, открывшего стрельбу на приеме корреспондентов в Белом доме. По словам политика, сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают жилье злоумышленника.

Инцидент произошел ночью 26 апреля. Вооруженный несколькими видами оружия житель Калифорнии Коул Томас Аллен напал на контрольно-пропускной пункт официальной резиденции американского лидера, когда тот принимал у себя журналистов различных изданий.

Стрелок ранил одного из сотрудников Секретной службы США, после чего был обезврежен охраной президента. Трамп уже успел выступить с речью, в которой отметил, что во время нападения все находившиеся в зале люди сумели сплотиться и действовать сообща, несмотря на разницу во взглядах.

«Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы», - заявил глава Белого дома.

По его словам, сорванный прием корреспондентов все же состоится в ближайшее время. Политик рассказал, что хотел бы продолжить встречу уже сегодня, но силовые ведомства порекомендовали ему на время воздержаться от публичных выступлений.

Ранее президент США выложил кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton.