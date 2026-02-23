Эксперт: картели могут захватить власть в нескольких штатах Мексики

Профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе со «Звездой» рассказал о глубинных причинах беспорядков в Мексике, учиненных членами «Картеля Нового поколения Халиско». По словам эксперта, ситуация грозит обернуться захватом власти в нескольких штатах страны.

Как объясняет специалист, «Картель Нового поколения Халиско (Cartel de Jalisco Nueva Generacion) является производной от слияния нескольких серьезных, ранее соперничавших между собой преступных группировок. Он представляет из себя комплексное явление, в котором слились разные виды преступности, включающие в себя не только торговлю наркотиками, но и рэкет, и контрабанду, и сбыт оружия, и, в том числе, продажу людей и человеческих органов.

«Проблема в том, что наркокартели зачастую стали представлять из себя параллельную власть. Особенно в тех пяти штатах, которые расположены вдоль американо-мексиканской границы. Там, избранная, легитимная власть на местах в общем-то в основном носит витринный характер. И преступники фактически правят бал в целом ряде городов и даже в целом ряде штатов. Поэтому, ну, вот такой параллелизм существования», - поясняет эксперт.

По словам профессора, удивляться в данной ситуации нечему, поскольку борьба ведется с боевиками, а не с принципиальными основами этого явления.

«Орг. преступность и наркотрафик постепенно перерастает в терроризм. Преступники уже рвутся в политику, уже оспаривают легитимную власть. Поэтому власть борется чрезвычайными методами. Но вот убили одного - ну на его место встанет и третий, и четвертый. Зато какую волну протестов это породило», - отметил Мартынов.

Эксперт объяснил, что главная ошибка мексиканских властей заключается в том, что зачастую к криминальным организациям привыкли относиться как к преступникам. В то время, как они, в свою очередь, зачастую проводят очень выверенную социальную политику, привлекая на свою сторону тех людей, о которых государство недостаточно заботилось. Народную любовь картели обеспечивают себе различными «подачками», являющимися, по факту, всего лишь сиюминутными кратковременными пожертвованиями.

«Отсюда они обеспечивают себе достаточно широкую массовую поддержку. Кроме того, картели используют передовые технологии, интернет. Вся пропаганда идет по линии социальных сетей. Удивляться здесь нечему. К сожалению на сегодняшний день есть неиллюзорная перспектива превращения северных штатов в «государство в государстве» - в некое криминально-террористическое квази-государственное образование, которое может представлять угрозу не только для региона, но, в общем-то, дать какие-то метастазы по всему остальному миру, поскольку преступность очень сильно подняла голову везде», - предупреждает эксперт.

По мнению профессора, властям Мексики нужно бороться с основами этого явления, а не с его проявлениями. Как считает специалист, основными причинами такой мощи картелей является огромный спрос на их услуги со стороны США. Соединенные Штаты должны бороться со спросом на собственном внутреннем рынке, а не поощрять потребление подобных товаров.

«Эта гедонистическая форма существования потребительского общества, только способствует усилению наркопотребления. На этот счет есть очень точная статистика, потому что с каждым годом в Соединенных Штатах все больше и больше молодых людей гибнут от передозировки. Это значит что? Это значит то, что растет потребление наркотиков. Причем на всех уровнях социального общения. На всех. Начиная от самых низших, заканчивая тем, что на острове Эйпштейна употребляли наркотики. И ведется пропаганда этого с помощью золотой молодежи, роскошной жизни и так далее. А как можно бороться с предложением со стороны той же Мексики, Колумбии, Перу, Венесуэлы не бороться со спросом внутри страны? Это фальшивка, это чушь, это палеотип», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о начале в Мексике массовых беспорядков с поджогами и убийствами, поводом для которых стала ликвидация лидера картеля Халиско. Жители региона делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видны горящие машины, закрытые дороги и паника пассажиров в аэропорту.