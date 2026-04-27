ERR: катер эстонской полиции из-за поломки оказался в российских водах

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии оказался в российских водах на реке Нарва из-за технической неисправности. Об этом сообщила эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

Уточняется, что на борту катера находился экипаж из трех человек. Они находились на дежурстве, когда из-за поломки катер отнесло в российские воды.

«Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», - приводит RT слова оперативного дежурного префектуры Сильвера Пялсинга.

По его словам, российскую погранслужбу проинформировали об инциденте. Примерно через пятнадцать минут после поломки экипаж вернул катер в эстонские воды.

До этого обломки украинского дрона вновь нашли на севере Эстонии. Специалист по коммуникациям департамента полиции безопасности сообщила, что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме. По ее словам, обломки БПЛА прибило ветром к эстонскому побережью.

Ранее сообщалось, что Эстония решила не задерживать российские суда в Балтийском море из-за страха спровоцировать эскалацию в отношениях с Москвой. Об этом рассказал глава ВМС республики Иво Вярк. По его словам, Таллин не готов вмешиваться в дела России, так как боится ответа на подобные действия. Он также отметил, что Эстония будет готова применить силу только в случае появления непосредственной угрозы - например, если будет повреждена ее подводная инфраструктура.