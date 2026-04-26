Губернатор Севастополя сообщил об изменениях в подаче сигнала воздушной тревоги

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги: теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп», - отметил чиновник.

Он также добавил, что отбой тревоги остается тем же. Он объявляется три раза по громкоговорителям региональной системы оповещения и сообщениями в его официальных каналах.

Ранее сообщалось, что силами ПВО над Крымом, Азовским и Черным морями было сбито 21 украинский беспилотник.

Кроме того, в самом Севастополе из-за атаки ВСУ пострадало девять человек, в том числе три ребенка. Сильные повреждения получили многоквартирные дома на улице Ефремова.