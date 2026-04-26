Трамп назвал «выдающейся» работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне

По словам американского лидера, правоохранители «наглухо» закрыли нападавшего.
Глеб Владовский 26-04-2026 21:40
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Работа Секретной службы во время стрельбы в Вашингтоне получилась «выдающейся». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, Секретная служба и все другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу», - подчеркнул он.

Американский лидер отметил, что правоохранителям удалось «наглухо» закрыть стрелка.

Ранее Трамп выложил кадры инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton. В это время американский лидер присутствовал там вместе с супругой Меланией.

Напомним, 26 апреля во время ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа, раздались выстрелы. Американского лидера оперативно эвакуировали с места происшествия.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Секретная служба
