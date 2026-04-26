В Риме антифашисты напали на демонстрантов с украинскими флагами

Нападавшие выкрикивали лозунг «Фашисты - вон с шествия!».
Дарья Неяскина 26-04-2026 21:59
© Фото: roma.repubblica.it

Во время антифашистской демонстрации в Риме активисты напали на участников марша с флагами Украины и Палестины. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.

По информации издания, в самом начале шествия представители леворадикального движения Cambiare Rotta атаковали небольшую группу граждан, вышедших на площадь с символикой Палестины и Украины. Последние, как уточняется, были сторонниками политических объединений +Europa и Radicali Italiani.

Нападавшие выкрикивали лозунг «Фашисты - вон с шествия!» и, по данным журналистов, считают руководство в Киеве нацистским режимом. В ходе конфликта у участников сорвали украинские флаги, а также применили перцовый баллончик. Части пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планета должна призвать «ловить нациста»президента Украины Владимира Зеленского.

