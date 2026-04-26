Белоусов посетил мемориал в честь подвига бойцов КНДР в Курской области

Торжественная церемония открытия комплекса в Пхеньяне состоялась сегодня, 26 апреля.
26-04-2026 17:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу военнослужащих КНДР в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что Белоусов совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем в присутствии председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидера КНДР Ким Чен Ына перерезали ленту в знак открытия комплекса. После завершения церемонии открытия прозвучал памятный концерт, на котором исполнялись песни на корейском и русском языках.

«Российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами погибших при выполнении задач корейских военнослужащих», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Белоусов наградил орденами Мужества военнослужащих КНДР, проявивших себя при освобождении Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #КНДР #Курская область #пхеньян #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
