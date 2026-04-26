Axios: «Железный купол» Израиля встал на защиту ОАЭ

В начале активной фазы конфликта на Ближнем Востоке Израиль принял решение передать Объединенным Арабским Эмиратам батарею системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом рассказал портал Axios со ссылкой на источники.





По данным издания, израильский премьер Биньямин Нетаньяху после телефонных переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном распорядился отправить в эмираты одну батарею «Железного купола» в сопровождении нескольких десятков военных операторов. Это стало первым в истории случаем размещения подобного комплекса ПВО за пределами США и самого Израиля.Сообщается, что развернутая система успешно отразила десятки иранских ракет.

Напомним, что 28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем нанесли удары по Ирану, затронув крупнейшие города. В Белом доме действия объяснили якобы исходящей от исламской республики ракетной и ядерной угрозой.



Ранее в результате удара по Израилю Исламская республика использовала старые ракеты, чтобы исследовать систему ПРО «Железный купол». По мнению сенатора Владимира Джабарова, у Ирана есть новейшие разработки, которые они не хотят пока показывать. Также у Тегерана большая территория, где можно спрятать новые установки, а у Израиля такого нет.