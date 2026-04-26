Эксперт допустил ухудшение ситуации с энергетическим кризисом в Европе

Многие европейские компании надеются на скорейшее открытие пролива, которое должно решить проблему дефицита энергоресурсов.
Глеб Владовский 26-04-2026 17:42
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Продолжающаяся блокировка Ормузского пролива может привести к ухудшению ситуации в Европе с энергетическим кризисом и дальнейшему росту цен на нефть и газ. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

«Страны-потребители страдают не потому, что нефти нет вообще, а потому что она дорогая. И то же самое с газом. Сейчас многие европейские компании предпочитают не покупать его для закачки в подземные хранилища», - уточнил он.

По словам собеседника телеканала, европейские компании надеются на то, что Ормузский пролив откроется и, таким образом, удастся более-менее решить проблемы дефицита ресурсов и снижения цен на них. Но этот риск может обернуться новый пиком потребления газа из-за начала сезона кондиционирования, а для тех же кондиционеров нужно много энергии. Кроме того, нужно будет параллельно заполнять опустевшие хранилища. При этом остается риск того, что пролив останется заблокированным.

«Хуже будет ситуация в области энергетики для стран-потребителей потому что сейчас многие страны заменяют, например, ближневосточную нефть, потребляя запасы из стратегических резервов», - уточнил он.

При этом Юшков напомнил, что при потреблении ресурсов из стратегических запасов, необходимо будет компенсировать те объемы, которые были израсходованы. Например, в тех же США нужно возвращать в полтора раза больше, чем было использовано. 

«Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, чем больше извлекается нефти из этих стратегических резервов, тем дольше потом продлится кризис. Потому что нужно будет покупать даже после его открытия нефть как для текущего потребления, так и для восполнения стратегических резервов», - заключил эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что в мае страны Европы столкнутся с серьезными последствиями энергетического кризиса.

#нефть #Европа #газ #Ормузский пролив #энергетический кризис #наш эксклюзив
