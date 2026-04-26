Белоусов наградил военнослужащих КНДР орденами Мужества

Бойцы проявили себя в ходе освобождения Курской области.
26-04-2026 16:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что бойцы Корейской Народной Армии (КНА) проявили отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области. Глава ведомства подчеркнул, что вручение госнаград является не просто признанием профессионализма военнослужащих КНА.

«Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках», - заявил Белоусов.

Ранее сообщалось, что глава российского оборонного ведомства провел в Пхеньяне переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ уточняли, что цель поездки Белоусова - проведение переговоров с высшим руководством и командованием вооруженных сил КНДР. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#награждение #КНДР #Орден мужества #Андрей Белоусов #КНА
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
