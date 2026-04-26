В Камбодже задержали двух россиян за незаконный колл-центр

При обыске у задержанных изъяли 528 телефонов, 35 компьютеров и несколько ноутбуков.
Дарья Неяскина 26-04-2026 18:59
© Фото: lya MoskovetsURA.RU, Global Look Press

Двое граждан РФ и 20 жителей Китая арестованы в столице Камбодже в результате полицейской операции по подозрению в организации подпольного колл-центра, специализировавшегося на инвестиционных аферах в интернете. Об этом уведомила камбоджийская газета  Khmer Times.

Рейд прошел 24 апреля 2026 года в 29 -этажном здании Baoli Intercity Building. По полученным данным, злоумышленники вовлекали пользователей из разных стран в фиктивные инвестиционные проекты через социальные сети и мессенджеры.

При обыске у задержанных нашли 528 телефонов, 35 компьютеров и несколько ноутбуков.

Кроме того, в том же доме задержаны еще 18 человек. В их числе 12 граждан Бангладеш, которые с помощью подставных фото женщин заманивали жителей Южной Азии в нелегальные онлайн-казино. Еще шестеро задержанных из Таиланда, Мьянмы, Вьетнама и Китая находились на территории Камбоджи без документов.

Ранее сообщалось, как колл-центры Камбодже завлекают людей, а после сдают в рабство. По словам посла РФ, в данном государстве тема функционирования мошеннических колл-центров имеет особую специфику.

#в стране и мире #русские #камбоджи #мошеннические колл-центры
