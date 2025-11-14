«Ищем моделей и аналитиков»: как становятся рабами в колл-центрах Камбоджи

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик в разговоре со «Звездой» предупредил о деятельности подпольных колл-центров в стране и о том, какие методы есть у посольства для того, чтобы выручить россиян из возможных неприятностей.

Дипломат рассказал, что тема функционирования мошеннических колл-центров очень актуальна во всем мире, но в Камбодже имеет особую региональную специфику.

«К сожалению, она здесь присутствует. Это признают местные власти, которые активно борются с этим явлением. Масштабы этого бедствия для Камбоджи серьезные», - рассказал Боровик.

Он добавил, что для заманивания людей используются стандартные схемы. Люди попадают туда на добровольной основе, привлеченные многообещающими предложениями о работе с высокой зарплатой.

«Это публикуется на сайтах-агрегаторах, в соцсетях, в мессенджерах. Предлагаются такие профессии, как программист, переводчик, менеджер, оператор колл-центра. Модели, криптоаналитики, сотрудники техподдержки. Предлагается заработная плата очень привлекательная - 1,5-4,5 тысячи долларов. При этом гарантируются встреча, оплата авиабилета, размещение, питание. Гарантируется продление визы на пребывание в этой стране. Требование одно - знание иностранного языка и свободное владение компьютером», - объяснил дипломат.

По словам Боровика, получив такие выгодные предложения, люди пребывают в состоянии эйфории. Поэтому слишком поздно понимают, с чем имеют дело. Дипломат рассказал, что обычно во главе мошеннических колл-центров стоят руководители преступных этнических региональных группировок. За «расторжение контракта» они требуют неустойку и компенсацию своих расходов. Покинуть место заточения весьма проблематично - охрана, забор, колючая проволока.

«К счастью, большинство россиян проявляют благоразумие и взвешенность и не ведутся на такие преступные схемы. С 2020 года посольством зафиксировано 10 случаев попаданий в такие преступные схемы», - поделился чрезвычайный посол РФ.

Он рассказал, что посольство России всегда реагировало оперативно. Были приняты все меры. Российские граждане благополучно отбыли по месту назначения. Боровик объяснил, что в основном заложниками подпольных колл-центров становятся граждане Индии, Китая, Индонезии. Россияне не являются приоритетной целью для местных преступных группировок.

Боровик добавил, что недавно в местных СМИ сообщалось о задержании около 3 450 лиц в ходе кампании по пресечению деятельности колл-центров. Якобы там были и россияне, но эта информация в дальнейшем не подтвердилась. По словам дипломата, российское посольство постоянно мониторит ситуацию.

«Помощь оказываем оперативно, быстро. У нас налажены контакты с местными правоохранительными органами, спецслужбами. Со всеми камбоджийскими ветвями власти, которые занимаются такими вопросами», - сказал посол РФ.

Он подчеркнул, что за последние годы таких обращений были единицы. В немногочисленных случаях, когда россияне сталкивались с деятельностью подпольных колл-центров, посольство незамедлительно связывалось с местной полицией. Принимались весьма оперативные меры для освобождения граждан РФ и создания условий их возвращения на родину.

«У нас отлажен механизм очень четко. И граждане знают о том, что консульский отдел нашего посольства всегда готов прийти на помощь в трудных жизненных ситуациях», - пояснил Боровик.

Ранее вице-консул Иван Рымарь рассказал «Звезде», как освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вернулась на родину. Из мошеннического колл-центра, куда она попала обманом, ее спасли дипломаты из России и Китая. Рымарь поделился деталями того, как нашей соотечественнице удалось связаться с посольством из трудового плена, и другими подробностями спасательной операции.